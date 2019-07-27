Детский омбудсмен в РТ раскритиковала питание в палаточном лагере под Нижнекамском

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Военно-патриотический лагерь «Зарница», действующий рядом с пгт Камские Поляны Нижнекамского района, посетила уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, передает «НТР 24».



Пожарная безопасность в палаточном городке, где сейчас проживает более 80 школьников, у казанской гостьи не вызвала нареканий. На сегодняшний день подростки проживают в шести брезентовых палатках. Палатки соответствуют нормам противопожарной безопасности – они пропитаны огнеупорным составом, в каждой имеются по 12 окон и вентиляционные отверстия.



Однако под критику попала система питания, которая организована в лагере. В этой связи в «Зарницу» направили специалистов Роспотребнадзора.



Проверки палаточных лагерей начались по всей России после недавней трагедии в Хабаровске, где в результате несчастного случая погибли четыре ребенка.

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