(Набережные Челны, 27 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах девочка и двое взрослых получили травмы в перевернувшейся легковушке, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло на Орловском кольце, на перекрестке улиц Мензелинской и Машиностроительной. Автомобиль «Лада Ларгус» врезался в «Ладу Калину». Удар был настолько сильным, что «Лада Ларгус» перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадали два пассажира и водитель «Лады Ларгуса»: 10-летняя девочка, 35-летняя женщина и 38-летний мужчина. Всех их доставили в БСМП.

Сотрудники ГИБДД отметили, что пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря этому удалось избежать более серьезных травм.

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