Татар-информ

27 июля 2019, 16:10

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: Мы объявляем конкурс среди комбайнеров на призы Президента Республики Татарстан

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов: Мы объявляем конкурс среди комбайнеров на призы Президента Республики Татарстан

Фото: архив/Салават Камалетдинов Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/2019/05/25/652015/

В Заинском районе для поощрения лучших комбайнеров по итогам уборочной кампании предусмотрены премии по 100 тыс. рублей.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Татарстане решено объявить конкурс на призы Президента республики среди комбайнеров, участвующих в уборке урожая этого года. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Докладывая о ходе сезонных полевых работ, глава Минсельхозпрода РТ отметил, что в уборочную кампанию «от комбайнера очень много зависит» и заинтересованность в результатах труда значительно повышает качество работы механизаторов и ускоряет ход уборки урожая.

«Отрадно, что во всех хозяйствах республики разработаны меры материального стимулирования комбайнеров, механизаторов и водителей, а в большинстве районов главами [муниципалитетов] также приняты поощрительные меры», – сообщил министр.

«В текущем году мы так же, как и в прошлые годы, объявляем республиканский конкурс комбайнеров на призы Президента республики», – сказал Марат Ахметов.

В связи с этим докладчик призвал муниципальные районы объективно вести учет производительности комбайнов и своевременно предоставлять сведения в Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как сообщили в Минсельхозпроде республики, в Арском районе комбайнеров будут премировать еженедельно по фактическому объему намолоченного зерна, предусмотрено пять премий по 2 тыс. рублей. Кроме того, для поощрения по итогам уборки отличившихся комбайнеров предусмотрено 20 премий по 10 тыс. рублей.

Также премии по 2 тыс. рублей еженедельно, но на фиксированные объемы намолота с учетом марки комбайнов предусмотрены в Балтасинском районе. Размер вручаемой еженедельно премии для передовых водителей составляет 1 тыс. рублей.

В Заинском районе комбайнеров, намолотивших 600 тонн зерна, планируют поощрять премией 1 тыс. рублей, 1200 тонн – 1,5 тыс. рублей, 2000 тонн – 2,5 тыс. рублей. Для поощрения лучших комбайнеров по итогам уборочной кампании предусмотрено 8 премий по 100 тыс. рублей.

Как заметили в аграрном ведомстве, это лишь отдельные примеры того, как на местах будут поощрять лучших механизаторов. Подобные меры материального стимулирования участников уборочных работ предусмотрены также в Лениногорском, Ютазинском, многих других муниципальных районах республики.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в республике аграрии 21 района приступили к выборочной уборке зерновых и зернобобовых культур.

 

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