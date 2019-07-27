Татар-информ

27 июля 2019, 15:35

Общество

Исполком Набережных Челнов: Автобусы по улице 40 лет Победы запустят после конкурса перевозчиков

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Общество

Исполком Набережных Челнов: Автобусы по улице 40 лет Победы запустят после конкурса перевозчиков

Год назад челнинская улица была отремонтирована за 840 млн рублей в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

(Набережные Челны, 27 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов обещал запустить общественный транспорт по проспекту 40 лет Победы осенью после того, как будет проведен конкурс среди перевозчиков.

 

Год назад улица 40 лет Победы была отремонтирована в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 840 млн рублей. Во время реконструкции дорожники установили 25 остановочных павильонов, оборудованных подъездными карманами и разгоночной полосой. Однако общественный транспорт так и не начал ходить по этому маршруту.

Жители ближайших комплексов, в том числе и нового 63-го микрорайона, до которого была продлена улица во время капремонта, неоднократно интересовались, когда здесь появятся маршрутки.

Ранее исполком, ссылаясь на создание новой комплексной схемы обслуживания общественного транспорта города, объяснял задержку анализом пассажиропотока. Между тем жители не переставали высказывать недовольство отсутствием автобусного сообщения в этом районе. Ведь с момента сдачи улицы в эксплуатацию прошел чуть ли не год.

И вот исполком обозначил сроки запуска нового маршрута. «Маршрут движения общественного транспорта по улице 40 лет Победы разработан и включен в документацию на проведение конкурса на право осуществления пассажирских перевозок. Документация проходит согласование, до 1 сентября конкурс будет проведен», — сообщил представитель мэрии.

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