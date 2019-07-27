Министр спорта РТ: Вячеслав Васильев — наш самый перспективный триатлет на сегодняшний момент

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани чемпионата Европы по триатлону.

«Ребята боролись, было видно, что все настроены на хороший результат. До последнего этапа двое наших спортсменов держались в пятерке лидеров, но в этом и интерес триатлона — у каждого свой конек, свой отрезок дистанции. На беговом этапе мы оттянулись назад, и преследователи нас нагнали. Главное, что все прошло без инцидентов, пришла публика, чтобы поболеть, комфортная погода», — рассказал министр.

Также он отметил выступление единственного татарстанского спортсмена на турнире — Вячеслава Васильева: «Это большой результат для него лично. Теперь он в топ-20 европейского чемпионата, большое достижение. Ему есть куда стремиться, а мы будем дальше с ним работать. По нему есть определенные планы, он наш самый перспективный триатлет на сегодняшний момент».

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