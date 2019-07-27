Игорь Полянский: Для победы в казанском чемпионате Европы не хватило скоростной подготовки

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из России Игорь Полянский занял седьмое место на чемпионате Европы по триатлону, который завершился в Казани. Атлет показал лучший результат национальной команды — 53 минуты и 2 секунды.

«Настроился бороться с Ростиславом [Певцовым, представителем Азербайджана]. Подержался с ним немного, но не хватило сил. Англичане убежали сразу. Тяжеловато было сегодня. Сначала я вообще бежал на равных с Ростиславом, а потом стал отставать. Была надежда, но, к сожалению, не хватило скоростной подготовки», — поделился атлет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что победителем забега стал британец Гордон Бенсон.

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