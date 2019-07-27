Чемпион Европы по триатлону: У нашей команды не было стратегии, но мы победили

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани завершился чемпионат Европы по триатлону, «золото» которого завоевал британец Гордон Бенсон. Спортсмен прокомментировал свою победу.

«Я старался показать все, на что способен, и мне удалось. Очень доволен тем, как все завершилось. Тяжелее всего обычно дается гонка на велосипедах: создалась группа претендентов, которая в итоге и боролась за медали», — рассказал о ходе гонки новоявленный чемпион.

Также он поделился тактической схемой забега: «У нашей команды не было определенной стратегии на гонку, но нам хотелось одержать победу. Мы общались во время гонки на велосипеде, поддерживали друг друга, и нам удалось победить».

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