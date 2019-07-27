Татар-информ

27 июля 2019, 14:10

Спорт

Британец стал чемпионом Европы по триатлону после забега в Казани

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Спорт

Британец стал чемпионом Европы по триатлону после забега в Казани

Фото: iron-star.com

Лучшим среди россиян стал Игорь Полянский.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из Британии Гордон Бенсон завоевал «золото» чемпионата Европы по триатлону. Соревнования проходили на казанской Кремлевской набережной. 

Два спортсмена из Британии, Бенсон и Самюэль Дикинсон, финишировали практически одновременно, справившись с трассой за 52 минуты 4 секунды, но первый завершил дистанцию чуть раньше. 

«Бронза» досталась азербайджанскому атлету Ростиславу Певцову, лучшим же из россиян стал Игорь Полянский, занявший седьмое место.

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