Британец стал чемпионом Европы по триатлону после забега в Казани

(Казань, 27 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Спортсмен из Британии Гордон Бенсон завоевал «золото» чемпионата Европы по триатлону. Соревнования проходили на казанской Кремлевской набережной.

Два спортсмена из Британии, Бенсон и Самюэль Дикинсон, финишировали практически одновременно, справившись с трассой за 52 минуты 4 секунды, но первый завершил дистанцию чуть раньше.

«Бронза» досталась азербайджанскому атлету Ростиславу Певцову, лучшим же из россиян стал Игорь Полянский, занявший седьмое место.

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