Челнинцы примут участие в праздновании Дня военно-морского флота в Севастополе

(Набережные Челны, 27 июля, «Татар-информ»). Делегация во главе с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым сегодня находится в Севастополе, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Представители Автограда встретились с командующим Черноморским флотом, вице-адмиралом Игорем Осиповым и обсудили с ним детали дальнейшего сотрудничества.

Набережные Челны более десяти лет шефствуют над войсковыми частями Черноморского флота. В его составе служит ракетный катер «Набережные Челны», который получил свое название по инициативе руководства ЧФ.

Делегация из Автограда также намерена встретиться молодыми челнинцами, которые служат в Севастополе, и принять участие в праздновании Дня военно-морского флота.

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