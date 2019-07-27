Татар-информ

27 июля 2019, 12:42

Общество

В России создают оборудование, способное раздавать Wi-Fi из-под земли

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Общество

В России создают оборудование, способное раздавать Wi-Fi из-под земли

Изобретение позволит организовать коллективные точки доступа в Интернет в общественных местах, где нет возможности применять навесное оборудование.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Концерн «Автоматика» (входит в Ростех) разрабатывает оборудование, способное создать сигнал Wi-Fi, который не теряет устойчивости при размещении аппаратуры под землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Отмечается, что новое оборудование позволит организовать коллективные точки доступа в Интернет в общественных пространствах, где нет возможности применять навесное оборудование.

«В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны», — сказали в Ростехе.

Также комплекс может использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в России создали светофор, проецирующий «лазерную стену».

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