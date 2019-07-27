В России создают оборудование, способное раздавать Wi-Fi из-под земли

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Концерн «Автоматика» (входит в Ростех) разрабатывает оборудование, способное создать сигнал Wi-Fi, который не теряет устойчивости при размещении аппаратуры под землей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

Отмечается, что новое оборудование позволит организовать коллективные точки доступа в Интернет в общественных пространствах, где нет возможности применять навесное оборудование.

«В числе таких мест могут быть, к примеру, площади или парковые зоны», — сказали в Ростехе.

Также комплекс может использоваться как дополнительное средство связи и массового оповещения в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в России создали светофор, проецирующий «лазерную стену».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.