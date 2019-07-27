Ночью на пешеходном переходе в Казани водитель иномарки насмерть сбил мужчину

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Ночью на пешеходном переходе в Казани 61-летний водитель иномарки насмерть сбил мужчину. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Накануне в 23.51 на улице Фучика 61-летний водитель "Шкоды" не уступил дорогу на пешеходном переходе 27-летнему мужчине и совершил на него наезд. По предварительным данным, водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения и от медосвидетельствования отказался», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.



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