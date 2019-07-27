Татар-информ

27 июля 2019, 10:31

Сельское хозяйство

Глава Минсельхозпрода Татарстана рассказал о ситуации по африканской чуме свиней

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Сельское хозяйство

Глава Минсельхозпрода Татарстана рассказал о ситуации по африканской чуме свиней

Фото: архив

Министр призвал органы власти на местах предупредить население об опасности распространения АСЧ на территории РТ.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Вопрос, связанный с африканской чумой свиней в двух граничащих с Татарстаном регионах, для владельцев свинопоголовья республики становится все более актуальным. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Как сообщил глава Минсельхозпрода РТ, в начале июля текущего года 46 кабанов, павших от этой болезни, были обнаружены в Нижегородской области. А с начала предыдущей недели опасный вирус был зарегистрирован у свиней в Ульяновской области.

«Эти очаги находятся на расстоянии всего лишь в 120 – 140 километров от Дрожжановского района [Татарстана]», – напомнил министр.

«Несмотря на то что соответствующие службы в этих регионах проводят мероприятия по недопущению распространения инфекции, прошу отработать все вопросы с населением и охотпользователями о мерах защиты», – сказал Марат Ахметов, обращаясь к руководителям муниципалитетов и соответствующих ведомств РТ.

Министр призвал органы власти на местах предупредить население об опасности распространения АСЧ на территории региона.

Как считает глава Минсельхозпрода РТ, с учетом ситуации по африканской чуме свиней в двух соседних регионах необходимо всем владельцам свинопоголовья ограничить посещение лесных массивов. «Так как через траву, ягоды, грибы в домохозяйство можно принести и эту беду в виде африканской чумы [свиней]», – отметил Марат Ахметов. 

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