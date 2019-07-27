Чтобы спасти мужчину из горящей квартиры в Челнах, пожарным пришлось вскрывать дверь ломом

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Пожарным пришлось вскрывать дверь ломом, чтобы спасти из горящей квартиры в Челнах 44-летнего мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 23.24 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 69 по проспекту Мира на шестом этаже горит квартира», – уточнили в МЧС.

Пожарные на месте с помощью лома взломали входную дверь горящей квартиры и в дальней комнате на полу нашли мужчину. Пострадавшего вынесли на улицу, где передали медикам скорой помощи. 44-летнего погорельца с признаками отравления продуктами горения доставили в БСМП Автограда.

Пожар уничтожил мебель и вещи на площади 4 кв. метра. Предположительно, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

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