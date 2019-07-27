В Татарстане введен в эксплуатацию 61% от плана жилья

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Татарстане введено в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров жилья, что составляет 61% от плана. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин», — говорится в сообщении.

На 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. По состоянию на 26 июля в органы статистики отчитались по 73 домам на 2 тыс. 553 квартиры площадью 147,8 тыс. кв. м, доложил Ирек Файзуллин.

Также, по его данным, в этом году запланировано обеспечить жильем 33 многодетные семьи, имеющие 5 и более детей. На сегодня сертификаты оформлены всем семьям. Также сертификаты оформлены 21 чернобыльцу, 18 вынужденным переселенцам, одному переселенцу с Крайнего Севера.

Министр сообщил, что по программе многоквартирного инвестиционного жилья из строящихся 58 домов 30 объектов находятся в высокой степени готовности и 28 — в средней.

В части индивидуального жилищного строительства по Татарстану из плановых 7 тыс. 325 домов введено в эксплуатацию 5 тыс. 336 объектов.

В рамках обеспечения населения водой построено 120,5 км трубопроводов (56% от плана), установлено 24 водонапорных башни (57%), пробурено 24 скважины (73%). Кроме того, планируется заменить 119 котлов в котельных 64 бюджетных учреждений РТ. На сегодня выполнен демонтаж 114 котлов на 61 объекте, монтаж 100 котлов на 51 объекте (84%).

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