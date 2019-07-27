В Нижнекамске появится еще один компьютерный томограф

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В течение года в Нижнекамскую районную больницу планируется поставка нового рентгеновского компьютерного томографа. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Новое оборудование появится в НЦРМБ в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
Накануне больницу посетили московский представитель проекта И Сун Чер, начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ Елена Ахметзянова и другие специалисты. Гости побывали в отделении медицинской реабилитации, в кабинете динамического наблюдения за пациентами и посетили кардиологический кабинет.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске откроется ожоговое отделение, оснащенное современным оборудованием и специализированными кроватями.