Татар-информ

27 июля 2019, 23:27

Здоровье и среда

В Нижнекамске появится еще один компьютерный томограф

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Здоровье и среда

В Нижнекамске появится еще один компьютерный томограф

Фото: e-nkama.ru

Новое оборудование появится в НЦРМБ в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В течение года в Нижнекамскую районную больницу планируется поставка нового рентгеновского компьютерного томографа. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Новое оборудование появится в НЦРМБ в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Накануне больницу посетили московский представитель проекта И Сун Чер, начальник Управления лечебной и профилактической помощью МЗ РТ Елена Ахметзянова и другие специалисты. Гости побывали в отделении медицинской реабилитации, в кабинете динамического наблюдения за пациентами и посетили кардиологический кабинет.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске откроется ожоговое отделение, оснащенное современным оборудованием и специализированными кроватями.

 

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