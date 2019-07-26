В Высокогорском районе проверили детский палаточный лагерь «Юный парашютист»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В Татарстане среди множества палаточных лагерей проверили куркачинский детский лагерь «Юный парашютист», пишут «Высокогорские вести».



Палаточный лагерь армейского типа патриотической направленности ФОРПОСТ «Юный парашютист» расположен на территории аэроклуба ДОСААФ в Куркачинском сельском поселении. Смена началась на этой неделе, всего отдыхающих – 78. На территории установлено 14 палаток.



Палатки не электрифицированы, все розетки расположены за их пределами. Отопление также отсутствует, дети питаются в стационарной столовой, расположенной на территории, а приготовление пищи на огне и разведение костра в таком лагере категорически не допускается.





Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Высокогорскому району Алексей Разгулов говорит, что в случае дождливой, холодной погоды на территории аэроклуба есть казарма, где дети могут разместиться и переждать непогоду.



Трагедия, облетевшая всю Россию, никого не оставила равнодушным. В Хабаровском крае, в детском палаточном лагере «Холдоми» произошел пожар, в результате чего один ребенок погиб сразу, а еще три скончались в больнице со 100% ожогами тела. В ту ночь в лагере находилось около 190 детей. Власти Хабаровского края уже приняли решение закрыть лагерь «Холдоми», по всей России также начались массовые проверки таких же палаточных лагерей.

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