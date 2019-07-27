Татарстанцев приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Жителей Татарстана приглашают к участию во II Всероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский отряд», заявки принимаются до 30 сентября, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



К участию приглашаются волонтерские отряды, которые объединяют участников в возрасте от десяти и более лет и реализуют социально-экологические проекты.



Участники сразятся за победу в номинациях «Помогаем заповедникам», «Эковолонтеры — рекам и озерам», «Волонтеры леса», «Эковолонтеры города», «Мусору — нет!» и «Эковзгляд».



Награждение победителей конкурса состоится в Москве c 28 по 31 октября в рамках Всероссийской конференции по экологическому образованию.





Организаторами выступают неправительственный экофонд имени В. И. Вернадского и Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с Всероссийским обществом охраны природы, экспоцентром «Заповедники России» и Межрегиональной экологической общественной организацией «Гринлайф».

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