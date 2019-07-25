Жители Арска отправили на утилизацию 700 кг батареек

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Северное территориальное управление Минэкологии РТ присоединилось к акции по сбору отработанных батареек. В ней особую активность проявили представители Арской централизованной библиотечной системы, школы и дошкольные учреждения района, сообщает пресс-служба министерства.



По словам специалиста первой категории Северного управления Минэкологии РТ Фирдаусы Латыш, для того, чтобы внести свою лепту в сохранение природных ресурсов, достаточно делать элементарные вещи. Экологи ведут разъяснительные беседы и рассказывают, как нужно беречь природу и как поступать с различными видами мусора.



«Выражаю благодарность всем неравнодушным жителям, которые с удовольствием участвовали в данной акции», – поблагодарила специалист ведомства.



В результате совместных усилий в Арске собрали 700 кг батареек. Участники не только организовали сбор отходов, но и активно изучили вопрос вреда отслуживших источников тока. Все собранные батарейки отправили для последующей утилизации в город Челябинск.

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