Концертной программой «За флот в ответе» отметят в Зеленодольске День Военно-морского флота России

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В воскресенье, 28 июля, в Зеленодольске отметят День Военно-морского флота России. Местом проведения праздничных мероприятий станет городское озеро, пишут «Новости Зеленодольска».



На сцене «Ракушка» в 11 утра стартуют мастер-классы для детей, игры и развлечения, также откроется книжная выставка.



Параллельно на детской площадке, возле гимназии № 3, пройдет мастер-класс «Рисование на керамике» и откроется выставка моделей кораблей.



На сцене возле гостиницы «Тернополь» с 11 утра до часу дня состоится концертная программа «За флот в ответе». Большой концерт на этой же площадке пройдет с 18.00 до девяти вечера.



В девять вечера на сцене «Ракушка» все желающие могут присоединиться к просмотру фильма под открытым небом. Гостям покажут киноленту «Спасти Ленинград».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске анонсировали митинг, посвященный 323-й годовщине ВМФ РФ.

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