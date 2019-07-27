Глава Минпромторга РТ поздравил работников торговли с профессиональным праздником

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов поздравил с профессиональным праздником и поблагодарил всех работников торговой сферы.

«От имени Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан и от себя лично рад поздравить вас с профессиональным праздником — Днем работников торговли!» — говорится в поздравлении.

Министр оценил роль торговли в экономике Татарстана. Он уточнил, что в структуре формирования ВВП на ее долю приходится 12,7%. В торговой отрасли республики задействовано более 17 тысяч предприятий различных форматов, численность работников составляет порядка 315 тысяч человек.

В своем поздравлении Каримов отметил, что за последние десятилетия технологии торговли изменились больше, чем за тысячелетия ее существования. И поэтому важно отслеживать тенденции в отрасли и своевременно корректировать рабочие процессы в этих направлениях.

«Именно благодаря вашему труду с каждым днем увеличивается доступность товаров, улучшается качество обслуживания и наиболее полно удовлетворяются потребности покупателей. Примите слова благодарности за ваш ежедневный вклад в стабильное развитие торговли. Желаю вам счастья, здоровья, платежеспособного спроса и благодарных покупателей!» — поблагодарил Альберт Каримов.

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