В столице Татарстана проведут фестиваль-конкурс «Казан солгесе» – «Казанское полотенце»

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). С 28 по 30 августа в Казани состоится IV Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства «Казан солгесе» – «Казанское полотенце».

Подать заявки на участие могут все желающие – и взрослые, и дети, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.



Заявки принимаются до 25 августа. К участию допускаются как исполнители художественной самодеятельности, так и профессиональные артисты, студенты и выпускники учебных заведений.



Ежегодно в фестивале принимают участие более 800 артистов – солистов и ансамблей, которые выступают в песенном, танцевальном и инструментальном жанрах из разных регионов России. Среди участников также принимают участие представители из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Армении.



Оценивать участников будет состав экспертного жюри в номинациях «Народное пение (соло, ансамбль)», «Народный танец (соло, ансамбль)», «Народная инструментальная музыка (соло, ансамбль)» и «Народный ансамбль песни и танца».



30 августа в рамках праздника, посвященного Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, на территории Старо-Татарской слободы пройдет гала-концерт лауреатов.

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