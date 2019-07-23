Заинская экспериментальная рок-группа «Оглашенные» готовится покорить татарстанские сцены

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Заинская рок-группа «Оглашенные» готовится к выступлению на слете Вольного мотоциклетного братства Moto16rus в Альметьевске, передает «Заинск-информ».



Заинские рабочие решили принять участие в социальном эксперименте. Ребята без музыкального образования поставили амбициозную цель: создать группу. Идея принадлежит бас-гитаристу и солисту Максиму Хасаншину, вторым вокалистом и барабанщиком стала Елена Хасаншина, на клавишах играет Джоанна Исмагилова, на ритм-гитаре – Андрей Ермаков, на соло-гитаре – Денис Афанасьев.



Музыканты уже покоряют татарстанские сцены. В текущем году музыканты выступили в Елабуге на рок-фестивале «Башня» и в челнинском арт-клубе «Гагарин» на фестивале от «Школы Рока».

В Елабуге на рок-фестивале «Башня» коллектив прошел несколько заочных этапов отбора и пробился на главную сцену на Шишкинских прудах. Ребята вошли в пятерку лучших групп республики и первыми исполняли свои авторские композиции.





Заинцы представили на фестивале программу из пяти авторских песен – в их числе полюбившиеся горожанам композиции «Дороги», «Странники» и «Лети, душа».

Для концерта на альметьевской сцене слета Вольного мотоциклетного братства Moto16rus заинские рокеры готовят часовую концертную программу, включающую не только авторские песни, но и каверы на известные хиты.

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