Татар-информ

27 июля 2019, 02:07

Общество

В Нижнекамске анонсировали митинг, посвященный 323-й годовщине ВМФ России

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Общество

В Нижнекамске анонсировали митинг, посвященный 323-й годовщине ВМФ России

Фото: архив

В Нижнекамске торжественный митинг запланирован на десять утра, он пройдет у Монумента воинам-интернационалистам.

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). На торжественный митинг, посвященный 323-й годовщине Военного-морского флота, приглашают гостей и жителей Нижнекамска, сообщает пресс-служба района РТ.

Праздник состоится в воскресенье, 28 июля. Памятную дату отметят не только военнослужащие подобного рода войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и другие.

В этот день по всей стране состоятся множество мероприятий, военные парады и встречи ветеранов. В Нижнекамске торжественный митинг запланирован на десять утра, он пройдет у Монумента воинам-интернационалистам.

 

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