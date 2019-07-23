«Экологическую кругосветку» устроили воспитанникам детского лагеря «Липки» в Лаишевском районе

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). В «Экологической кругосветке» побывали воспитанники детского оздоровительно-образовательного лагеря «Липки» Лаишевского района, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.



Экопросветительское мероприятие для детей провели специалисты ведомства.



Школьники разделились на команды и отправились в интересное путешествие по лагерю, делая остановки на «островах-станциях», которые были отмечены в маршрутных листах.

На пути они встретили «Остров животных-рекордсменов», где нужно было ответить на вопросы о зверях, попавших в Книгу рекордов Гиннеса. На «Острове следопытов» воспитанники лагеря разгадывали, какому из животных принадлежат следы, а на «Острове вегетарианцев» их ждали вопросы о растениях – например, есть ли у кактусов листья и где росли первые арбузы.



Интересными и познавательными оказались задания на «Острове экологии»: какое насекомое может поднять вес в десять раз больше своего или кто трижды родится, прежде чем стать взрослой.

Самой веселой станцией для ребят стал «Остров эрудитов» – команды должны были вспомнить и спеть песни о животных, птицах, растениях и насекомых.

В финале увлекательного путешествия подсчитали баллы, а победителей наградили памятными подарками.

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