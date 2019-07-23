В Бугульме местную долгожительницу поздравили с вековым юбилеем

(Казань, 27 июля, «Татар-информ»). Труженика тыла, ветерана труда Камарию Мавлютову поздравили представители администрации со 100-летним юбилеем. В доме у женщины с подарками, цветами и теплыми пожеланиями также собрались родные и близкие, пишет «Бугульминская газета».



Камария Валиахметовна родилась в 1919 году в деревне Старое Шугурово Лениногорского района. Позже там работала дояркой. Затем трудилась в колхозе деревни Вязовка Бугульминского района, откуда вышла на заслуженный отдых. Ее трудовой стаж составляет 28 лет.



Нынче Камария Валиахметовна, которая воспитала пятерых детей, проживает в Бугульме.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в республике проживают 4 тыс. 439 человек 90-летнего возраста, а 1042 жителя достигли возраста 95 лет, 88 человек отметили вековой юбилей.

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