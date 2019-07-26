В первую половину 2019 года в России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В первые пять месяцев 2019 года в России вырос спрос на дизельные автомобили с пробегом, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За отчетный период на российском рынке было реализовано 120 тыс. единиц, что на 1,4% больше показателей за прошлый год. Около 15% реализованных машин приходится на продукцию компании Toyota (18 665 штук). На первом и втором месте — внедорожники Land Cruiser (5 178) и Land Cruiser Prado (4 366). Замыкает тройку Volkswagen Touareg (4 331).

Замыкают топ-5 кроссоверы BMW X5 (3 581) и KIA Sorento (3 127 единиц).

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