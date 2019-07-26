Татар-информ

26 июля 2019, 23:52

Культура

Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

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Культура

Скончалась заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Хормейстер долгое время боролась с болезнью.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Утром 26 июля умерла заслуженная артистка РФ Татьяна Анофриева, информация появилась на сайте Большого детского хора им. Попова. 

«После продолжительной болезни скончалась соратница Виктора Сергеевича Попова, посвятившая Большому Детскому Хору всю свою жизнь», — рассказали в пресс-службе. 

В начале июля этого года состояние Анофриевой ухудшилось — хормейстер пять дней провела в реанимации. В середине месяца ее выписали из больницы, сообщает РИА Новости.

Татьяна Анофриева окончила Российскую академию музыки им. Гнесиных. Виктор Попов, который был одним из ее преподавателей, пригласил выпускницу работать во Дворец пионеров, в 1970 году с ее помощью организовал детский хор.

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