Медики рассказали о вреде регулярного употребления аспирина

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Регулярное употребление аспирина без назначения врача может быть опасным для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога высшей категории Антона Родионова.

По словам медика, пациентам, не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не следует принимать данный тип лекарства в качестве профилактики риска инфаркта миокарда и без назначения врача.

Он пояснил, что применение аспирина в первичной профилактике несет больше риска, чем пользы, поскольку лекарство незначительно предупреждает риск инфаркта, но увеличивает возможность желудочно-кишечного кровотечения.

«Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным и всем подряд его принимать не надо», — подчеркнул Родионов.

Ранее исследователи из медицинского колледжа тайваньского Университета Чанг Гун пришли к выводу, что аспирин способен увеличить вероятность возникновения внутричерепного кровоизлияния.

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