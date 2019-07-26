Татар-информ

26 июля 2019, 22:58

Здоровье и среда

Медики рассказали о вреде регулярного употребления аспирина

Рекомендуем

Здоровье и среда

Медики рассказали о вреде регулярного употребления аспирина

По словам специалистов, применение аспирина в первичной профилактике несет больше риска, чем пользы.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Регулярное употребление аспирина без назначения врача может быть опасным для здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога высшей категории Антона Родионова. 

По словам медика, пациентам, не страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, не следует принимать данный тип лекарства в качестве профилактики риска инфаркта миокарда и без назначения врача. 

Он пояснил, что применение аспирина в первичной профилактике несет больше риска, чем пользы, поскольку лекарство незначительно предупреждает риск инфаркта, но увеличивает возможность желудочно-кишечного кровотечения. 

«Именно поэтому сейчас поголовное профилактическое назначение аспирина считается неоправданным и всем подряд его принимать не надо», — подчеркнул Родионов.

Ранее исследователи из медицинского колледжа тайваньского Университета Чанг Гун пришли к выводу, что аспирин способен увеличить вероятность возникновения внутричерепного кровоизлияния. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В сточные воды Нижнекамска поселили живых датчиков чистоты воды – раков
Новости дня
23:32
Православные Нижнекамска познакомятся с новым епископом

Духовенство епархии уже познакомилось с владыкой – в начале недели священники и дьяконы встретились в кафедральном соборе Чистополя.

23:26
В России ужесточили наказание для водителей, не пропускающих машины скорой помощи
22:58
Медики рассказали о вреде регулярного употребления аспирина
22:36
В Высокогорском районе выбрали лучших операторов и зоотехников-селекционеров

Более 78 человек из 43 районов Татарстана продемонстрировали свои умения в трудном и необычном деле.

22:24
В Роскачестве напомнили о правилах сбора грибов
21:58
Татарстанские студенты поучаствуют в этапе Спартакиады Союзного государства в Сочи

«Казанские юлбарсы» покажут свои умения и навыки в бадминтоне и настольном теннисе.

21:46
В мессенджере WhatsApp появятся несколько новых функций
21:26
Роспотребнадзор предупредил паломников о рисках для здоровья во время хаджа
21:12
На праздниках «Экодвор» казанцев научат правильно сортировать отходы

В двух дворах города пройдут лекции, игры и мастер-классы.

20:48
В Казани пройдет форум татарстанских студентов, учащихся за пределами республики

Студентов ждут образовательная и культурная программы, а также встреча с руководством Татарстана.

20:34
В РТ до 31 августа закрыт проезд по автодороге «Набережные Челны – Нижнекамск» – Иштеряково

На участке от 5,8 км до 9,8 км запланирован ремонт.

20:20
В сточные воды Нижнекамска поселили живых датчиков чистоты воды – раков

Глава «Нижнекамскнефтехима» поделился фотографиями членистоногих, рассказав, что раки выполняют роль живых датчиков чистоты воды.

20:06
Участники «Тотального спиннинга» в Казани должны будут привезти пойманную рыбу к финишу живой

Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг» будет проходить 8 – 10 августа в Лаишевском районе РТ.

19:50
Жители Казани смогут задать свои вопросы главе Росприроднадзора по РТ

Прием граждан будет организован 30 июля в приемной Президента РФ в РТ с 10 до 12 часов.

19:36
Тысячи волонтеров по всей республике: «Единая Россия» вышла с пикетами на улицы Татарстана

Жителям республики рассказали о новом сервисе «Мой депутат» и пригласили принять участие в выборах в Госсовет РТ.

19:22
В турнире «Тотальный спиннинг. Казань 2019» примут участие семейные пары

Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок будет проходить 8 – 10 августа в Лаишевском районе.

19:08
Несколько домов Кировского и Московского районов останутся без света на выходные

Электричество отключат из-за планового ремонта ЛЭП.

18:52
Казанские спасатели-кинологи стали лучшими в командном зачете соревнований ПФО

В соревнованиях, которые проходили в Мордовии, участвовали три команды из Татарстана.

18:38
В РТ до конца лета закрыли движение по автодороге Богатые Сабы – Тимершик – Верхний Симет – Алан

На участке от 0 км до 3,5 км запланирован ремонт.

18:24
В Татарстане стартовал республиканский смотр-конкурс среди муниципальных образований

Первый этап конкурса продлится до 1 августа.

18:10
Татарстанцы стали реже жаловаться на коррупцию в школах

За первое полугодие 2019 года в ведомство поступило всего 33 заявления.

18:07
В Татарстане спасли пожилого мужчину, который три часа плутал по лесу и не мог найти дорогу к машине

Мужчину обнаружили в лесу в 9 км от места, где он оставил автомобиль.

18:05
Дуб – ровесник Пугачевского восстания нашли ученые в лесах Татарстана

Исполинскому дереву, растущему в Кутлу-Букашском участковом лесничестве не менее 230 лет.

17:57
Ростехнадзор отштрафовал пять организаций Казани за эксплуатацию башенных кранов с нарушениями

По данным Ростехнадзора, в 2019 году в Казани была проведена 41 проверка башенных кранов.

17:56
Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

Александр Красных выступал в эстафете 4х200 вольным стилем.

События