Татарстанские студенты поучаствуют в этапе Спартакиады Союзного государства в Сочи

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В сентябре 2019 года в Сочи проведут очередной этап Спартакиады Союзного государства, в котором российские и белорусские вузовские команды поборются за звание лучших, сообщает Минспорта РТ.

Россию будут представлять участники студенческих спортивных клубов, которые были отобраны из числа победителей и призеров чемпионата АССК страны.

Так, делегация включает студентов 12 вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Пензы, Ростова-на-Дону и Владикавказа. В состав сборной вошли и представители «Казанских юлбарсов». Они покажут свои умения и навыки в бадминтоне и настольном теннисе.

Состязания пройдут с 23 по 28 сентября. Участников ожидают турниры по бадминтону, волейболу и настольному теннису. В каждой дисциплине выступят по четыре команды.

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