В мессенджере WhatsApp появятся несколько новых функций

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В мессенджере WhatsApp могут появиться несколько новых функций. Разработчики тестируют нововведения для следующей версии приложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Одной из новаций в сервисе на платформе iOS являются закрепленные предупреждения в диалогах о существовании проблемы с приемом сообщений. В уведомлениях будет предлагаться обновить приложения, чтобы устранить неполадки.

Также тестируют функцию быстрого редактирования отправленных или же полученных файлов. Пользователь сможет вносить изменения, не выходя из приложения. Нововведение появится как на устройствах на платформе iOS, так и Android.

Кроме того, разработчики работают над реализацией предварительного прослушивания голосовых сообщений в push-уведомлениях. На данный момент неизвестно, когда эту функцию включат в обновления.

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