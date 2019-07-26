Татар-информ

26 июля 2019, 21:46

Hi-Tech

В мессенджере WhatsApp появятся несколько новых функций

Рекомендуем

Hi-Tech

В мессенджере WhatsApp появятся несколько новых функций

Пользователь сможет предварительно прослушать голосовые сообщения или же редактировать отправленных или полученные медиафайлы.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В мессенджере WhatsApp могут появиться несколько новых функций. Разработчики тестируют нововведения для следующей версии приложения, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал WABetaInfo.

Одной из новаций в сервисе на платформе iOS являются закрепленные предупреждения в диалогах о существовании проблемы с приемом сообщений. В уведомлениях будет предлагаться обновить приложения, чтобы устранить неполадки. 

Также тестируют функцию быстрого редактирования отправленных или же полученных файлов. Пользователь сможет вносить изменения, не выходя из приложения. Нововведение появится как на устройствах на платформе iOS, так и Android.

Кроме того, разработчики работают над реализацией предварительного прослушивания голосовых сообщений в push-уведомлениях. На данный момент неизвестно, когда эту функцию включат в обновления.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Министр информатизации и связи РТ проверил переход на «цифру» в Алексеевском районе
Новости дня
21:58
Татарстанские студенты поучаствуют в этапе Спартакиады Союзного государства в Сочи

«Казанские юлбарсы» покажут свои умения и навыки в бадминтоне и настольном теннисе.

21:46
В мессенджере WhatsApp появятся несколько новых функций
21:26
Роспотребнадзор предупредил паломников о рисках для здоровья во время хаджа
21:12
На праздниках «Экодвор» казанцев научат правильно сортировать отходы

В двух дворах города пройдут лекции, игры и мастер-классы.

20:48
В Казани пройдет форум татарстанских студентов, учащихся за пределами республики

Студентов ждут образовательная и культурная программы, а также встреча с руководством Татарстана.

20:34
В РТ до 31 августа закрыт проезд по автодороге «Набережные Челны – Нижнекамск» – Иштеряково

На участке от 5,8 км до 9,8 км запланирован ремонт.

20:20
В сточные воды Нижнекамска поселили живых датчиков чистоты воды – раков

Глава «Нижнекамскнефтехима» поделился фотографиями членистоногих, рассказав, что раки выполняют роль живых датчиков чистоты воды.

20:06
Участники «Тотального спиннинга» в Казани должны будут привезти пойманную рыбу к финишу живой

Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг» будет проходить 8 – 10 августа в Лаишевском районе РТ.

19:50
Жители Казани смогут задать свои вопросы главе Росприроднадзора по РТ

Прием граждан будет организован 30 июля в приемной Президента РФ в РТ с 10 до 12 часов.

19:36
Тысячи волонтеров по всей республике: «Единая Россия» вышла с пикетами на улицы Татарстана

Жителям республики рассказали о новом сервисе «Мой депутат» и пригласили принять участие в выборах в Госсовет РТ.

19:22
В турнире «Тотальный спиннинг. Казань 2019» примут участие семейные пары

Открытый рыболовный турнир по ловле хищника спиннингом с лодок будет проходить 8 – 10 августа в Лаишевском районе.

19:08
Несколько домов Кировского и Московского районов останутся без света на выходные

Электричество отключат из-за планового ремонта ЛЭП.

18:52
Казанские спасатели-кинологи стали лучшими в командном зачете соревнований ПФО

В соревнованиях, которые проходили в Мордовии, участвовали три команды из Татарстана.

18:38
В РТ до конца лета закрыли движение по автодороге Богатые Сабы – Тимершик – Верхний Симет – Алан

На участке от 0 км до 3,5 км запланирован ремонт.

18:24
В Татарстане стартовал республиканский смотр-конкурс среди муниципальных образований

Первый этап конкурса продлится до 1 августа.

18:10
Татарстанцы стали реже жаловаться на коррупцию в школах

За первое полугодие 2019 года в ведомство поступило всего 33 заявления.

18:07
В Татарстане спасли пожилого мужчину, который три часа плутал по лесу и не мог найти дорогу к машине

Мужчину обнаружили в лесу в 9 км от места, где он оставил автомобиль.

18:05
Дуб – ровесник Пугачевского восстания нашли ученые в лесах Татарстана

Исполинскому дереву, растущему в Кутлу-Букашском участковом лесничестве не менее 230 лет.

17:57
Ростехнадзор отштрафовал пять организаций Казани за эксплуатацию башенных кранов с нарушениями

По данным Ростехнадзора, в 2019 году в Казани была проведена 41 проверка башенных кранов.

17:56
Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

Александр Красных выступал в эстафете 4х200 вольным стилем.

17:55
В Казани 19 девушек боролись за право стать первой автоледи города

Девушки показали свои навыки в управлении «железным конем», а также отличное знание ПДД.

17:45
В Татарстане отчим, который шесть лет насиловал маленькую падчерицу, отправится в колонию на 16 лет

37-летний пьяный житель Агрыза попытался снова изнасиловать школьницу, но девочка вырвалась, убежала к родным, где обо всем рассказала матери.

17:40
Во время праздника «Я выбираю небо!» Казанку перекроют для маломерных, прогулочных и парусных судов

Ограничения вводятся в целях безопасности на участке реки от моста Миллениум до Кремлевской дамбы с 12.00 до 20.00 часов.

17:26
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об организации паллиативной помощи в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

17:17
В Набережных Челнах экс-начальника отдела дознания ОП «Автозаводский» отправили под домашний арест

Следствие просило суд арестовать обвиняемую на два месяца, однако суд ограничился домашним арестом.

События