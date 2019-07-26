На праздниках «Экодвор» казанцев научат правильно сортировать отходы

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В субботу, 27 июля, в Казани пройдут праздники проекта «Экодвор», сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В рамках праздников пройдут мастер-классы, лекции и игры. Казанцам расскажут, как правильно сортировать отходы.

Кроме того, на праздниках можно будет сдать на переработку мусор: будут принимать макулатуру, твердый пластик с маркировками «1», «2» и «4», а также стекло.

Праздники пройдут в двух дворах. Во дворе дома № 100 по улице Декабристов мероприятие начнется в 10 часов, а во дворе дома № 20 по улице Восход — в 13.

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