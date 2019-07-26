Участники «Тотального спиннинга» в Казани должны будут привезти пойманную рыбу к финишу живой

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В новых правилах открытого рыболовного турнира по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг. Казань 2019» появилось нововведение: спортсмены должны привезти на финиш пойманную рыбу живой. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета соревнований Роман Маслов.

«В течение прошлых лет мы посмотрели на статистику, в большинстве случаев, спортсмены на финиш привозят живую рыбу. В связи с этим мы решили поставить задачу, чтобы участники привозили живую рыбу», — сообщил спикер.

Он добавил, что помимо этого в правилах появилось ужесточение: спортсменам нельзя перевозить пойманную рыбу без воды, а после взвешивания она должна отпускаться сразу в водоем.

«Правила турнира с каждым годом разрастаются, масштабируются, уточняются, и для спортсменов турнир становится все сложнее и сложнее», — подчеркнул Маслов.

Турнир пройдет 8 — 10 августа в акватории Куйбышевского водохранилища на базе отдыха «Бережок», находящейся в Лаишевском райне РТ.

К участию допускаются все желающие, на основании заявок, которые представляются в оргкомитет до начала турнира. Возраст спортсменов — не менее 14 лет.

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