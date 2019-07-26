Тысячи волонтеров по всей республике: «Единая Россия» вышла с пикетами на улицы Татарстана

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Татарстанские единороссы рассказали жителям республики о программе, с которой пойдут на выборы в Госсовет РТ. Более 1 тыс. волонтеров вышли на улицы татарстанских городов и сел с пикетами, рассказывая о партийных проектах и призывая воспользоваться своим правом выбора в Единый день голосования.

В одной только Казани в пятничный день пикеты развернулись на 16 точках. Среди них — станция метро «Кремлевская», ЦКС Московский, перекресток ул. Мусина — пр. Амирхана и другие площадки.

Каждая точка оборудована яркой палаткой с узнаваемой символикой партии. Неподалеку работают волонтеры — раздают информативные буклеты с партийной программой и рассказывают о новом онлайн сервисе «Мой депутат». Также все желающие могли узнать об исполняемых «Единой Россией» республиканских программах — от комфортных дворов и уютных парков до доступного образования и медицины.

Акция партийцев не осталась незамеченной для горожан. Многие прохожие останавливались, чтобы узнать подробности проходящей акции. Самый частый вопрос — как пользоваться сервисом «Мой депутат» и возможно ли через него отправить обращение депутату.

«Чтобы рассказать о своей проблеме, нужно оставить заявку на сайте, либо позвонить по указанному в брошюре телефону горячей линии», — объяснила жителям Казани одна из активисток.

Ее дополнил один из прохожих — житель Казани по имени Сергей, который несколько минут расспрашивал волонтеров о новом сервисе.

«В принципе, удобно. Получается, не нужно никуда ходить, вопрос можно отправить прямо из дома. При необходимости, обязательно воспользуюсь этим сервисом», — заключил Сергей.

Пикеты являются традиционной частью предвыборных акций любой партии. Однако республиканские единороссы подошли к вопросу креативно — рядом с каждым пикетом установлены 3D-зоны для фотографирования, где любой желающий мог сделать фото с необычным объемным эффектом.

Другие татарстанские партии также используют весь доступный арсенал взаимодействия с населением. Например, в республиканском отделении КПРФ нам сообщили, что в партии довольно часто применяют одну из самых традиционных форм агитации — беседы с потенциальными избирателями. При этом не забывают и о новых формах общения с электоратом — социальных сетях и других интернет-площадках.

Упор на проверенную временем агитацию делают и в ЛДПР. Партийцы распространяют листовки и брошюры. В то же время, в партии намерены провести свой агитпробег по республике, в ходе которого планируются встречи с жителями ряда населенных пунктов.

Тем временем, сентябрьские выборы в Госсовет Татарстана становятся все ближе. ЦИК РТ уже зарегистрировал списки четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР. Документы на регистрацию представили и 5 других республиканских партий — в настоящее время они находятся на проверке. Все участники нынешней избирательной кампании станут известны до 2 августа.

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