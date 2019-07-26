В турнире «Тотальный спиннинг. Казань 2019» примут участие семейные пары

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В открытом рыболовном турнире по ловле хищника спиннингом с лодок «Тотальный спиннинг. Казань 2019» примут участие семейные пары. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал председатель оргкомитета соревнований Роман Маслов.

«В турнире принимают участие смешанные экипажи — семейные пары. Например, семейная пара из Москвы. Они проводят не первый турнир, азартные и интересные люди», — отметил спикер.

Как отметил генеральный директор АО «Татмедиа» Андрей Кузьмин, в рыболовный спорт действительно приходит много женщин: «Я добавлю, что в рыболовном спорте становится все больше женщин, не только на воде, но и на льду, причем ловят еще и больше мужчин».

Турнир пройдет 8 — 10 августа в акватории Куйбышевского водохранилища на базе отдыха «Бережок», находящейся в Лаишевском райне РТ.

К участию допускаются все желающие, на основании заявок, которые представляются в оргкомитет до начала турнира. Возраст спортсменов — не менее 14 лет.

«Главная фишка этого турнира — это что нужно представить живую рыбу. Нужно ее поймать, привезти и взвесить, а затем отпустить. И идеология турнира “Поймал — отпусти”», — подчеркнул Андрей Кузьмин.

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