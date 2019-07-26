В Казани пройдет форум татарстанских студентов, учащихся за пределами республики

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 18 — 22 августа в Казани пройдет II Форум студентов, родившихся в Татарстане, но обучающихся в высших учебных заведениях за пределами республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В форуме примут участие 150 студентов. Их ждут образовательная и культурная программы и нетворкинг-сессии. Кроме того, студенты встретятся с руководством Татарстана, представителями крупных предприятий и бизнес-структур.
В рамках форума студенты посетят церемонию открытия Мирового чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills.
Подать заявку на участие можно до 1 августа по ссылке.