В Казани пройдет форум татарстанских студентов, учащихся за пределами республики

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). 18 — 22 августа в Казани пройдет II Форум студентов, родившихся в Татарстане, но обучающихся в высших учебных заведениях за пределами республики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В форуме примут участие 150 студентов. Их ждут образовательная и культурная программы и нетворкинг-сессии. Кроме того, студенты встретятся с руководством Татарстана, представителями крупных предприятий и бизнес-структур.

В рамках форума студенты посетят церемонию открытия Мирового чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills.

Подать заявку на участие можно до 1 августа по ссылке.

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