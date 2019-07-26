Казанские спасатели-кинологи стали лучшими в командном зачете соревнований ПФО

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Команда спасателей-кинологов Казанского поисково-спасательного отряда — филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России победила в общекомандном зачете сертификационных испытаний и учебно-тренировочных сборов кинологических расчетов МЧС России Приволжского федерального округа. Об этом сообщает МЧС РТ.

В соревнованиях, которые проходили в Мордовии, участвовали три команды из Татарстана: Казанского и Набережночелнинского филиалов ПРПСО МЧС России и поисково-спасательной службы при МЧС Республики Татарстан. В течение пяти дней спасатели и волонтеры демонстрировали свою подготовку и проходили аттестацию.

Кинологические расчеты прошли 4 этапа — это проверка послушания и ловкости, поиск в условиях природной среды, поиск в условиях техногенного завала и командный поиск.

Казанские спасатели отличились и в личном зачете. Так, спасатель 3-го класса Святослав Яковлев занял второе место, а спасатель 1-го класса Екатерина Маклакова — третье. На этапе «Поиск пострадавших в техногенной среде» первое место занял Вячеслав Якимов из Набережночелнинского поисково-спасательного отряда ПРПСО МЧС России.

Кинологи Поисково-спасательной службы РТ при МЧС Республики Татарстан также были близки к победе, но уступили полбалла волонтерам из Сарова. Однако татарстанцы оказались единственными, кто обнаружил всех условно-пострадавших на этапе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.