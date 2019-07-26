В Татарстане спасли пожилого мужчину, который три часа плутал по лесу и не мог найти дорогу к машине

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Татарстане спасли 67-летнего мужчину, который три часа плутал по лесу и не мог найти дорогу к машине. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 12.03 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в лесу Мензелинского участкового лесничества потерялся 67-летний мужчина. Пенсионер три часа не может найти путь обратно к машине», – уточнили в МЧС.

Порядка двух часов потребовалось спасателям Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона чтобы обнаружить в лесу в 9 км от места парковки авто заблудившегося мужчину. Медицинская помощь пенсионеру не потребовалась.





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