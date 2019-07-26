В Казани 19 девушек боролись за право стать первой автоледи города

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани 19 девушек-автомобилистов сразились за право стать первой автоледи города. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Госавтоинспекции Казани.

«Сегодня в Казани состоялся городской конкурс "Автоледи" среди женщин-автомобилистов. В соревновании приняли участие 19 девушек», – рассказали в ГИБДД.

Участницы конкурса показали отличное знание ПДД, а также умение мастерски управлять «железным конем», оттачивая «змейку» и парковку на площадке.

По итогам конкурса первой автоледи Казани стала Евгения Насибуллина. «Серебро» взяла Алина Хадиева, а на третью ступень пьедестала поднялась Алиса Насырова. Все победительницы получили почетные грамоты и ценные призы.



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