Татарстанцы стали реже жаловаться на коррупцию в школах

(Казань, 26 июля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Количество обращений граждан по вопросам бытовой коррупции в части образования значительно сократилось. За первое полугодие 2019 года в ведомство поступило всего 33 заявления. Об этом в рамках заседания Общественного совета при Министерстве образования и науки РТ рассказал замруководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

«По итогам 2018 года и первой половины 2019 года мы констатируем значительное уменьшение обращений со стороны граждан по вопросам бытовой коррупции. Пик коррупционных обращений наблюдался в 2017 году», — отметил спикер.

Так, двумя годами ранее было зафиксировано более 1,3 тыс. обращений, в 2018 году — 834 заявления, а в первой половине 2019 года — всего 33 обращения от татарстанцев. Большая часть из них, 28 обращений, не имеет уточнений и обозначена как «сбор средств», четыре человека пожаловались на то, что их принуждают к заключению договоров на оказание платных услуг, и от одного человека поступила жалоба на сбор средств за рабочие тетради и учебники. Ни одного обращения в этом году не поступило в части сбора средств на ремонт класса, единую школьную форму и школьные фонды.

Такую тенденцию в департаменте связывают с многоплановой работой по линии Минобра в части недопустимости взимания средств на различные нужды. Также, по словам Музипова, выросло и правосознание граждан — они стали чаще реагировать на подобные коррупционные составляющие и самостоятельно решать такие вопросы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что все образовательные организации Татарстана будут оснащены кнопками экстренного вызова полиции. На данный момент такие технические средства защиты есть у 92% школ и детских садов республики.

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