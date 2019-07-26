В Татарстане отчим, который шесть лет насиловал маленькую падчерицу, отправится в колонию на 16 лет

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Татарстане 37-летний отчим, который шесть лет насиловал маленькую падчерицу, отправится в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«Следствием и судом установлено, что в июне прошлого года в Агрызе 37-летний Эльмар Капилов, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, применяя грубую физическую силу, воспользовавшись отсутствием своей сожительницы, надругался над ее 16-летней дочерью. При этом злоумышленник попытался заснять происходящее на телефон», – уточнил Шептицкий.

В этот момент девочке удалось вырваться и убежать к родственнице, где находилась ее мать. Школьница все рассказала родным и дала послушать аудиозапись разговора с Капиловым, которую ей удалось сделать на планшет. Также девочка рассказала, что злоумышленник насилует ее уже шесть лет и первый раз это произошло, когда ей было 10 лет. Девочка очень боялась Капилова и ничего не рассказывала, потому что злоумышленник пригрозил ей групповым изнасилованием.

Мужчину признали виновным по статьям «Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния несовершеннолетней потерпевшей», «Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста» и отправили в колонию строгого режима на 16 лет.



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