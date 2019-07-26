Дуб – ровесник Пугачевского восстания нашли ученые в лесах Татарстана

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Уникальный дуб возрастом больше двух веков обнаружили ученые в квартале 37 Кутлу-Букашского участкового лесничества ГКУ РТ «Кзыл-Юлдузское лесничество» в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Несмотря на почтенный возраст — 230 лет — дерево в хорошей форме и осенью даст обильный урожай желудей. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Возраст дерева определили сотрудники лесничества и филиала Федерального бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства» «Восточно-европейская лесная опытная станция».

Как отметил руководитель-лесничий Кзыл-Юлдузского лесничества Нияз Тазмеев, старое дерево еще послужит для воспроизводства лесов. «Лесопатологическое состояние дерева оцениваем как удовлетворительное. Осенью планируем собрать желуди с данного дуба», — отметил Тазмеев.

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