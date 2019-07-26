Жители Казани смогут задать свои вопросы главе Росприроднадзора по РТ

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани 30 июля проведет прием граждан руководитель Росприроднадзора по Татарстану Фарит Хайрутдинов, сообщает пресс-служба главного федерального инспектора по РТ.

«Желающие смогут задать все интересующие их вопросы в части экологической безопасности и сохранения ресурсов на территории Республики Татарстан», – отмечается в сообщении.

Прием пройдет с 10 до 12 часов в приемной Президента России в Татарстане. Интересующимся необходимо заранее записаться по телефону: 8 (843) 221-80-36.

Приемная Президента РФ в РТ находится по адресу: Казань, ул. Кремлевская, д.12/20. График организуемых в ней встреч с населением размещен на официальном сайте ГФИ по РТ в разделе «Приемная Президента РФ в РТ».

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