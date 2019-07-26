В Набережных Челнах экс-начальника отдела дознания ОП «Автозаводский» отправили под домашний арест

(Набережные Челны, 26 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах бывшего начальника отдела дознания ОП «Автозаводский» Оксану Демидову отправили под домашний арест до 1 сентября, сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Следствие просило суд арестовать обвиняемую на два месяца, мотивируя тем, что Демидова подозревается в должностных преступлениях, однако суд ограничился домашним арестом. Экс-дознавателю предъявлены обвинения в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, подкупе или принуждении к даче ложных показаний, мошенничестве, превышении должностных полномочий. Женщина свою вину не признает.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Оксану Демидову подозревают в том, что она помогла избежать серьезного наказания пьяному водителю, сбившему и прокатившему на капоте своего автомобиля инспектора ГИБДД.



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