(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Татарстане стартовал республиканский смотр-конкурс среди муниципальных образований, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

В конкурсе могут участвовать городские и сельские поселения, а также муниципальные учреждения городских округов Татарстана. Первый этап завершится 1 августа.

Лауреаты конкурса получат подарки от имени Президента РТ Рустама Минниханова. Муниципальным образованиям вручат легковые автомобили, муниципальным учреждениям городских округов — автобусы и дипломы Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан».

Условия участия в конкурсе опубликованы по ссылке: http://sovmo.tatarstan.ru/rus/respublikanskiy-smotr-konkurs-sredi-munitsipalnih-3287617.htm

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