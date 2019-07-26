Татар-информ

26 июля 2019, 15:40

Экономика и финансыОбщество

День донора – добрая традиция POZIS

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Экономика и финансыОбщество

День донора – добрая традиция POZIS

Участниками акции стали примерно 60 работников предприятия, сдавшие свыше 25 литров крови.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Компания POZIS (входит в концерн «Техмаш» госкорпорации Ростех) провела традиционную донорскую акцию, в которой приняли участие около 60 работников предприятия. Мероприятие состоялось под эгидой Союза машиностроителей России, поддерживающей программу развития массового добровольного донорства крови.

Акцию добровольной сдачи крови, включая предварительное медицинское обследование, организовали на базе заводского здравпункта. Среди участников оказались и новички, и почетные доноры. Обязательным условием для всех было соответствие требованиям по весу, возрасту и общему состоянию здоровья. За несколько часов медики собрали более 25 литров крови.

Забор крови провела бригада Республиканского центра крови Минздрава Татарстана (РЦК). Этот центр был открыт в Казани в мае 2014 года и является одним из лучших в России по уровню оснащенности оборудованием и используемым технологиям. РЦК оснащен отечественными образцами медицинской техники, более 25% которой составляет оборудование, произведенное POZIS.

«Данная акция поддерживает сотрудничество предприятия с Республиканским центром крови. Донация для работников POZIS – процедура во многом знаковая: вот уже на протяжении многих лет компания производит медицинские холодильники и морозильники, в том числе для хранения крови, плазмы и других биоматериалов. К тому же благородная акция по сдаче крови стала доброй традицией», – подчеркнул председатель Татарстанского регионального отделения СоюзМаш России, генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Дни донора на заводе «ПОЗиС» традиционно проводятся два раза в год. 

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