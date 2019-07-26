В Татарстане виновник ДТП выплатил 130 тыс. рублей ущерба ради поездки в Германию

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Татарстане 33-летний виновник ДТП выплатил 130 тыс. рублей ущерба ради поездки в Германию, сообщила ИА «Татар-информ» главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«На исполнении в Спасском районном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с 33-летнего жителя республики задолженности в размере 130 тыс. рублей. Эту сумму мужчине требовалось выплатить в счет возмещения ущерба, причиненного в результате ДТП», – рассказала агентству Лилия Халимова.

Тем не менее, мужчина решение суда не выполнил и деньги потерпевшему не отдал. Тогда судебный пристав принял в отношении должника комплекс мер, в том числе ограничил его в выезде за пределы страны. Ради предстоящей поездки в Германию мужчина полностью погасил долг.



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