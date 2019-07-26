Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Татарстанец Александр Красных завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию в составе сборной России в эстафете 4х200 вольным стилем. Соревнования проходят в китайском городе Гуанчжоу.

Помимо Красных Россию представляли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Мартин Малютин. Спортсмены уступили секунду австралийцам, но на 13 миллисекунд опередили американцев.

«Довольны результатом, но еще есть над чем работать, все-таки остался год до Олимпиады в Токио. Саша после утренней попросился в середину: либо вторым, либо третьим. Но тренерский штаб сборной решил выставить в таком порядке, каким он был раньше, и очень правильно сделал. Давгалюк имеет хорошую первую сотню, как и Вековищев, у Саши же обе сотни ровные, но на данном старте он превзошёл себя и очень хорошо начал первые сто метров, а Малютина поставили в связи с хорошим финишным качеством», — рассказал тренер Красных Алексей Кузнецов.

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