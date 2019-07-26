Артур Шипилов

26 июля 2019, 17:56

Спорт

Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

Рекомендуем

Спорт

Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

Фото: minsport.tatarstan.ru

Александр Красных выступал в эстафете 4х200 вольным стилем.

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Татарстанец Александр Красных завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию в составе сборной России в эстафете 4х200 вольным стилем. Соревнования проходят в китайском городе Гуанчжоу.

Помимо Красных Россию представляли Михаил Довгалюк, Михаил Вековищев и Мартин Малютин. Спортсмены уступили секунду австралийцам, но на 13 миллисекунд опередили американцев.

«Довольны результатом, но еще есть над чем работать, все-таки остался год до Олимпиады в Токио. Саша после утренней попросился в середину: либо вторым, либо третьим. Но тренерский штаб сборной решил выставить в таком порядке, каким он был раньше, и очень правильно сделал. Давгалюк имеет хорошую первую сотню, как и Вековищев, у Саши же обе сотни ровные, но на данном старте он превзошёл себя и очень хорошо начал первые сто метров, а Малютина поставили в связи с хорошим финишным качеством», — рассказал тренер Красных Алексей Кузнецов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В рыболовном турнире «Тотальный спиннинг» примут участие 114 спортсменов из 15 регионов России
Новости дня
18:52
Казанские спасатели-кинологи стали лучшими в командном зачете соревнований ПФО

В соревнованиях, которые проходили в Мордовии, участвовали три команды из Татарстана.

18:38
В РТ до конца лета закрыли движение по автодороге Богатые Сабы – Тимершик – Верхний Симет – Алан

На участке от 0 км до 3,5 км запланирован ремонт.

18:24
В Татарстане стартовал республиканский смотр-конкурс среди муниципальных образований

Первый этап конкурса продлится до 1 августа.

18:10
Татарстанцы стали реже жаловаться на коррупцию в школах

За первое полугодие 2019 года в ведомство поступило всего 33 заявления.

18:07
В Татарстане спасли пожилого мужчину, который три часа плутал по лесу и не мог найти дорогу к машине

Мужчину обнаружили в лесу в 9 км от места, где он оставил автомобиль.

18:05
Дуб – ровесник Пугачевского восстания нашли ученые в лесах Татарстана

Исполинскому дереву, растущему в Кутлу-Букашском участковом лесничестве не менее 230 лет.

17:57
Ростехнадзор отштрафовал пять организаций Казани за эксплуатацию башенных кранов с нарушениями

По данным Ростехнадзора, в 2019 году в Казани была проведена 41 проверка башенных кранов.

17:56
Татарстанец завоевал «серебро» чемпионата мира по плаванию

Александр Красных выступал в эстафете 4х200 вольным стилем.

17:55
В Казани 19 девушек боролись за право стать первой автоледи города

Девушки показали свои навыки в управлении «железным конем», а также отличное знание ПДД.

17:45
В Татарстане отчим, который шесть лет насиловал маленькую падчерицу, отправится в колонию на 16 лет

37-летний пьяный житель Агрыза попытался снова изнасиловать школьницу, но девочка вырвалась, убежала к родным, где обо всем рассказала матери.

17:40
Во время праздника «Я выбираю небо!» Казанку перекроют для маломерных, прогулочных и парусных судов

Ограничения вводятся в целях безопасности на участке реки от моста Миллениум до Кремлевской дамбы с 12.00 до 20.00 часов.

17:26
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция об организации паллиативной помощи в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

17:17
В Набережных Челнах экс-начальника отдела дознания ОП «Автозаводский» отправили под домашний арест

Следствие просило суд арестовать обвиняемую на два месяца, однако суд ограничился домашним арестом.

17:12
Пять волейболистов «Зенита-Казани» вошли в сборную России на олимпийский квалификационный турнир

Соревнование состоится в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа.

17:07
В Татарстане виновник ДТП выплатил 130 тыс. рублей ущерба ради поездки в Германию

33-летний мужчина должен был возместить ущерб от аварии, но от исполнения решения суда уклонялся.

16:53
Прокуратура: Водитель разбившегося в Башкирии автобуса с татарстанцами работал по 84 часа в неделю

Кроме того, прокуратура поставила под сомнение факт прохождения автобусом планового ТО.

16:46
Лучшие методики образования детей с ОВЗ выявят на Республиканском фестивале инклюзивных практик

Свои практики смогут представить специалисты основного и дополнительного образования и семьи, воспитывающие детей с ОВЗ.

16:31
Водителя, который прокатил ребенка за рулем авто «Яндекс.Драйв» в Казани, оштрафовали

Вначале мужчина категорически отрицал свою вину, но доказательства вынудили его сознаться в нарушениях.

16:30
В рыболовном турнире «Тотальный спиннинг» примут участие 114 спортсменов из 15 регионов России

Ожидается, что турнир посетят около 1,5 тыс. зрителей.

16:29
Роспотребнадзор Татарстана закрыл три казанских пляжа

Купание на пляжах запрещено из-за несоответствия гигиеническим требованиям.

16:23
Прокуратура требует от исполкома Казани восстановить памятник на могиле, испорченный пожаром

В прокуратуру обратилась жительница Казани и сообщила, что на Арском кладбище поврежден памятник на могиле ее родителей.

16:14
В случае непогоды во время чемпионата Европы по триатлону гонка превратится в аналог дуатлона

Если погода испортится, плавательный этап будет отменен.

16:11
За решетку отправится жительница Татарстана, которая отравила приятелей «незамерзайкой» с вареньем

48-летнюю женщину признали виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности».

16:00
Представитель Татарстана примет участие в чемпионате Европы по триатлону

Соревнования пройдут в столице РТ Казани в субботу, 27 июля.

15:57
В Казани юной автоледи стало плохо за рулем, и она врезалась в ограждение

ДТП произошло сегодня утром напротив дома № 34 по проспекту Камалеева.

События