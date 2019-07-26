Водителя, который прокатил ребенка за рулем авто «Яндекс.Драйв» в Казани, оштрафовали

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). Водителя, который прокатил маленького сына за рулем авто «Яндекс.Драйв» в Казани, оштрафовали на 6 тыс. рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сотрудники ГИБДД сумели быстро вычислить и обнаружить водителя, который перевозил своего малолетнего ребенка в каршеринговом автомобиле на своих коленях», – сообщили агентстсву в ГИБДД.

Вначале мужчина категорически отрицал свою вину и говорил, что не пользовался в этот день арендным авто. Но данные с сервиса «Яндекс.Драйв» опровергли слова водителя. Тогда казанец признался в поездке, но сообщил, что маленького сына на коленях не перевозил.

Тем не менее, на нарушителя были составлены сразу три протокола об административных правонарушениях. Теперь молодому человеку придется заплатить штрафы на 6 тыс. рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани очевидцы сняли на видео, как за рулем машины «Яндекс.Драйв» едет маленький ребенок.



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