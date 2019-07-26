Ростехнадзор отштрафовал пять организаций Казани за эксплуатацию башенных кранов с нарушениями

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). За последние полгода пять казанских организаций были оштрафованы за эксплуатацию башенных кранов с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Приволжского управления Ростехнадзора.

По данным ведомства, в 2019 году была проведена 41 проверка. Шесть должностных лиц и пять организаций были привлеченны к административной ответственности. Работу семи башенных кранов пришлось остановить из-за нарушений.

«В 2019 году произошла авария с краном ООО "Татспецкран", пострадавших нет. В прошлом и текущем году несчастных случаев с башенными кранами в Приволжском управлении Ростехнадзора не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

В прошлом году Ростехнадзор провел 96 проверок, в результате которых работа 13 башенных кранов была приостановлена, 15 должностных лиц и 17 юридических лиц были привлечены к административной ответственности.

Как отметили в ведомстве, самые распространенные нарушения – это использование старой техники, несоблюдение работниками должностных инструкций и ввод кранов в эксплуатацию без участия инспектора Ростехнадзора.

Кроме этого, в ведомстве считают, что аварийную ситуацию на строительных объектах создают крановщики, стропальщики и инженерно-технические работники, которые не имеют допуска к работе.

Всего в Казани зарегистрировано 224 башенных крана. Проверки проводятся на основании поступающих в ведомство жалоб и обращений, а также по поручению Правительства РФ и прокуратуры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани порядка двадцати машинистов кранов не вышли на работу из-за нарушения условий труда, низкой зарплаты и неудовлетворительного технического состояния кранов.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.