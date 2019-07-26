Роспотребнадзор Татарстана закрыл три казанских пляжа

(Казань, 26 июля, «Татар-информ»). В Казани три пляжа признаны не соответствующими гигиеническим требованиям, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану.

Закрыты расположенный на Казанке пляж «Нижнее Заречье» и пляжи озер Большое Лебяжье и Глубокое. Все они не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям, а «Нижнее Заречье» – еще и по микробиологическим показателям.

«Организациям, эксплуатирующим указанные пляжи, направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания», – отмечается в сообщении ведомства.

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